Lords of the Fallen? Przecież ja już w to grałem - jeśli taka jest wasza reakcja, spokojnie, pamięć nie płata wam figli. Produkcja o tym samym tytule ukazała się w 2014 roku, na platformach PC, PS4 oraz XONE. Tytuł wydawany przez CI Games był niezłą kopią Dark Souls, odnosząc sprzedażowy oraz wizerunkowy sukces (ponad 10 milionów nabytych kopii). Następnie rozpoczął się konflikt polskiej spółki z producentami, na skutek którego Lords of the Fallen 2 trafiło do deweloperskiego piekła. Teraz się z niego wyczołguje.