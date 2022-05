Jedną z firm żywotnie zainteresowanych rozwojem Unreal Engine 5 jest CD Projekt. Polska spółka nie tylko zamierza produkować nowego Wiedźmina na UE5, ale również wpłynie na rozwój samego silnika, rozwijając komponenty możliwe do wykorzystania w szeroko rozumianym gatunku cRPG. To właśnie role-playe były wcześniej obszarem, z którym Unreal Engine nie radził sobie najlepiej. CD Projekt, BioWare i inni weterani gatunku współpracują z Epic Games, by to zmienić.