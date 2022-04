Zaginięcie Ethana Cartera to kolejna gra do pobrania bez dodatkowych kosztów w ofercie Epic Games. Aby dodać ją do własnej cyfrowej biblioteki, wystarczy odwiedzić zakładkę produktu z poziomu przeglądarki internetowej, dodać grę za 0 złotych do koszyka i potwierdzić zakup. To tyle. The Vanishing of Ethan Carter jest już możliwe do pobrania, zainstalowania i uruchomienia przy wykorzystaniu launchera Epic Games.