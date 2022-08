Destiny 2 idzie w cyberpunk, łączy siły z Fortnite. Jestem zachwycony tym, jak wspierana jest ta gra

Do gry zbliża się seria postulowanych zmian oraz poprawek. Strażnicy nareszcie doczekają się gotowych zestawów uzbrojenia, możliwych do szybkiego przełączenia z menu ekwipunku. W strzelaninie pojawi się także system LFG (looking for group) umożliwiający tworzenie drużyn pod wymagające aktywności, jak sześcioosobowe rajdy.