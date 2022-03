Jestem chory, jeśli codziennie nie odpalę Destiny 2: Witch Queen. Szkoda tylko fanów PvP - recenzja

Zachwyciłem się natomiast możliwością rozgrywania kampanii na nowym, legendarnym poziomie trudności. Legendarne misje to idealnie wyważona mieszanka wyzwania i satysfakcji. Kampania na tym poziomie zmusza do eksperymentowania. Żonglowania mocami oraz broniami. Instalowania modyfikatorów pancerza. To pierwszy raz, kiedy nowe misje dla Destiny 2 nie przebiegniesz z palcem w uchu, zostawiając za plecami setki poległych wrogów. Wyzwanie jest na tyle duże, aby doceniać poszczególne mechaniki oraz unikalnych bossów, ale jednocześnie na tyle rozsądnie zbalansowane, by nie zniechęcać do zabawy.