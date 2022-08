Herosi Dragon Balla z karabinami w Fortnite. Chylę czoła

Efekt osobliwego wynaturzenia jedynie potęgują założenia rozgrywki w Fortnite. Sieciowa strzelanina opiera się - no właśnie - na strzelaniu, toteż Goku, Vegeta i reszta ekipy paraduje z karabinami maszynowymi, pistoletami i strzelbami. Herosi z anime, w którym wewnętrzną siłą mogą niszczyć całe planety, tutaj rzucają granatami i szybują na lotniach. Komicznie to wygląda, chociaż oczywiście trudno wymagać od Epic Games, by dla kilku skórek zmieniało fundamenty rozgrywki w jednej z najbardziej dochodowych gier na świecie. Jeśli jednak czuliście pewien dysonans, gdy Kratos z God of War tańczył i strzelał z karabinu, teraz ten dysonans jest jeszcze potężniejszy.