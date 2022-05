Lista gier PS Plus nie przekonała mnie do zakupu PlayStation 5

Ok, obiektywnie rzecz ujmując to nie jest słaba lista. No, może nie licząc sekcji z tytułami klasycznymi i dostępnymi w streamingu, bo tu jest dramat. Jednak sama lista gier w abonamencie prezentuje się całkiem przyzwoicie. Są tu wszystkie megahiciory od Sony; te osławione ekskluziwy, dla których podobno PlayStation jest najlepszą konsolą na świecie. Wszystkie te Spidermany, The Last of usy, Unchartedy i God of Wary. Jest też kilka rewelacyjnych indyków, jak Celeste czy Hollow Knight. Do tego sporo obiektywnie fajnych gier dla młodszych odbiorców, począwszy od Locoroco czy LittleBigPlanet, skończywszy na kolekcji LEGO Harry Potter. Jak słusznie zauważa Piotrek Grabiec w swoim tekście, jeśli dla kogoś PS5 będzie pierwszą konsolą, to abonament PS Plus zapewnia świetny przekrój gier na start.