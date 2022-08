Nowy model PS5 nieoczekiwanie w sklepach. Jest duża zmiana

Konsole PS5 CFI-1202 właśnie trafiły na konsumencki rynek. Co za tym idzie, niebawem trafią w ręcę specjalistów, którzy rozłożą urządzenia na części pierwsze, sprawdzając różnice co do śrubki. Nim otrzymamy tego typu analizy, najbardziej prawdopodobnym strzałem wydaje mi się system chłodzenia. Radiatory są produkowane z aluminium oraz miedzi. To metale mające istotny udział w finalnej cenie masowo produkowanego urządzenia. Dlatego Sony mogło zmniejszyć wymiary rozpraszacza ciepła.