Wściekłość miłośników VR. Gigantyczna podwyżka Oculus Quest 2 to czysta chciwość

Jeśli jednak chcemy zagrać w zasobożerne produkcje ze Steam VR - jak Half Life Alyx czy Microsoft Flight Simulator - Oculus Quest 2 działa szokująco dobrze łącząc się z PC w trybie bezprzewodowym, dzięki AirLink. Zero kabli. Zero adapterów. Zero dodatkowych opłat. Po prostu bajka. Z kolei same gry - również te natywne - potrafią być zadziwiająco udane. Jestem w szoku, jak miodny okazał się Resident Evil 4 VR, z kolei The Walking Dead: Saints and Sinners to sto procent frajdy i groteski. Polecam też Population One - grę battle royale, ale w środowisku VR.