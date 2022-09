Trzeba było tak od razu. Cyberpunk 2077: Widmo wolności tylko na PC, PS5 i Xbox Series X i S

Już w przyszłym roku gracze będą mogli wrócić do Night City w pierwszym DLC do Cyberpunk 2077. Phantom Liberty, czyli dodatek zatytułowany w polskiej wersji Widmo wolności, trafi jednak wyłącznie na pecety i konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To dobra i odważna decyzja, za którą CD Projekt RED oberwie po głowie.