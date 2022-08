Jedna konsola drożeje, a druga nie. Zgadniesz która?

Jeśli gracza planującego nabycie konsoli w najbliższym czasie do zakupu Xboksa miała przekonać niższa, to i tak go kupi - czy to teraz (w obawie przed podwyżką cen), czy to za kilka miesięcy (realizując swój pierwotny plan). Microsoft takiemu klientowi zacznie się przy tym kojarzyć z firmą, która jest w porządku wobec graczy; nie goni ich do sklepów pod groźbą zrzucenia cenowej bomby.