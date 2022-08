Najnowsza konsola Sony oczywiście wspiera funkcję automatycznych aktualizacji, ale ta jest ograniczona wyłącznie do kilku ostatnio uruchamianych produkcji, z ich kaflami w głównym menu. Oznacza to, że mając kilkadziesiąt gier na dysku, wyłącznie mały fragment zbioru jest automatycznie aktualizowany. Potem prowadzi to do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Moich znajomych najdzie ochota na powrót do sieciowej strzelaniny i chociaż każdy ma ją na dysku, witają nas ekrany z informacjami o konieczności pobrania kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu gigabajtów danych.