Kapitalna aktualizacja PlayStation 5. Sony słucha fanów

To już oficjalne: foldery pojawią się na PS5, działając pod nazwą Gamelist. Użytkownicy będą mogli tworzyć maksymalnie 15 folderów w głównym menu konsoli, każdy mieszczący do 100 pozycji. Co ważne, do folderów możemy dodawać zarówno pełne cyfrowe gry instalowane bezpośrednio w pamięci konsoli, jak również tytuły z PS Plus Premium w streamingu oraz produkcje na płytach. Do tego jedna gra może znajdować się w wielu zbiorach jednocześnie.