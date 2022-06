Otwartą kwestią pozostaje to, czego oczekujemy pod względem samej jakości obrazu. Natywne granie na PS5, w 4K i z 60 klatkami na sekundę, bardzo mnie rozpieściło. Dlatego nie czuję, by strumieniowanie God of Wara, DOOM-a czy Beyond: Dwie Dusze było najlepszym sposobem na rozgrywkę. Inaczej wygląda to w przypadku klasyków, zwłaszcza z PlayStation 2. Ich błyskawiczne uruchamianie idzie w parze w bardzo dobrym obrazem i sentymentalną, przyjemną rozgrywką. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko możliwości zamiany wersji PAL na NTSC, ale to ma się zmienić w niedalekiej przyszłości.