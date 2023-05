Stream gry - jak zrobić? Oto trzy najlepsze sposoby

Jeśli masz dwa komputery, a jeden będzie służył do grania, a drugi do streamowania, to będziesz potrzebował urządzenia do przechwytywania obrazu, czyli tzw. wideo grabbera. Oprogramowanie do tych urządzeń zwykle zawiera liczne opcje dla streamerów, czego najlepszym przykładem może być aplikacja RECentral dla wideo grabberów firmy Avermedia.