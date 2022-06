Klienci, którzy zostaną zmigrowani do PS Plus Essential, będą mogli wybrać jeden z wyższych abonamentów. Jak podaje gry-online.pl, Sony przeliczy pozostałe dni do końca subskrypcji. Z miesiąca subskrypcji PS Plus po zmianie zrobi się 20 dni PS Plus Extra i 17 dni PS Plus Premium, podczas gdy kwartał dostępu zmieni się na 58 dni PS Plus Extra i 45 dni PS Plus Premium. Roczna subskrypcja z kolei przełoży się na 219 dni PS Plus Extra i 183 dni PS Plus Premium.