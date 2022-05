Nie kupuj na zapas PS Plusa. I tak nie przycebulisz

PS Plus się zmienia i od teraz będzie sprzedawany w trzech wariantach. PS Plus Essential to bazowa usługa taka jak stary PS Plus, która daje save'y w chmurze, możliwość gry online oraz darmowe gry co miesiąc. PS Plus Extra dorzuca do puli bibliotekę gier do pobrania, a PS Plus Premium poszerza tę bibliotekę i umożliwia streaming na bazie PS Now, co będzie działać również w Polsce.