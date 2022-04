Najprawdopodobniejszy scenariusz zakłada, że japońska korporacja nie chce dopuścić do sytuacji, w której gracze będą gromadzić niedostępny w Polsce abonament PS Now. Ten zostanie bowiem przekształcony w PS Plus Premium - najwyższy poziom usługi. PS Now kosztuje 10 dolarów miesięcznie, z kolei PS Plus Premium 18 dolarów miesięcznie. Dlatego Sony nie chce, by gracze wykupili wiele miesięcy abonamentu PS Now, który później "zyska na wartości", zamieniając się w PS Plus Premium.