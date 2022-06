Już w tym miesiącu, a konkretnie 22 czerwca 2022 r., pojawi się w Polsce nowy PS Plus w trzech odsłonach. Gracze będą mogli wybierać pomiędzy usługą PS Plus Premium, PS Plus Extra i PS Plus Essential, które wprowadzą liczne nowości. To, co się nie zmieni, to udostępnianie przez firmę darmowych gier co miesiąc każdemu z abonentów i to niezależnie od wersji PlayStation Plus, którą gracz wybierze.