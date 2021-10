Kolejne gry z konsol PS4 i PS5 trafiają na pecety dopiero po kilku latach od premiery. Zanim pececiarze będą mogli je pobrać i położyć na nich swoje myszki i klawiatury, to te tytuły zdążą obskoczyć kilka obniżek cen i promocji, a oprócz tego mogą trafić do biblioteki PS Plus lub PS Now.