Dzięki polskiej produkcji wiemy, ile Microsoft płaci za dodanie gry do Game Passa. To świetny interes

Big Cheese Studio to spółka notowana na polskiej giełdzie, dlatego prawo obliguje ją do składania cyklicznych sprawozdań finansowych. To właśnie w tych dokumentach możemy znaleźć informacje o kosztach, przychodach oraz zyskach spółki. Dzięki sprawozdaniu wiemy, ile Microsoft zapłacił polskiej firmie za dodanie gry Cooking Simulator do katalogów Game Pass dla komputerów oraz konsol Xbox. To naprawdę niemała kwota.