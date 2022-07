Branża gier się zwija. Gracze nie chcą kupować drogich gier

Za sukces należy natomiast uznać większą podaż PlayStation 5. Sony zabezpieczyło dostawę 2,4 miliona nowych konsol, w porównaniu do 2,3 miliona z pierwszego kwartału poprzedniego roku. Jednocześnie zwiększyła się liczba aktywnych użytkowników programu abonamentowego PS Plus, z 46,3 do 47,3 miliona płacących graczy. Sony poinformowało również o kolejnym wzroście popularności cyfrowych kopii. Aż 79 proc. wszystkich nowych kupionych gier to tzw. cyfra.