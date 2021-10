Najlepsza gra Nintendo tego roku. Metroid Dread jest cudowne i zachwyca pomysłami - recenzja

Chociaż każdy obszar na planecie ZDR składa się z dziesiątek pomieszczeń, w grze nie pojawia się żadna zielona strzałka prowadząca do celu, system zadań z oznaczeniami na mapie czy podpowiedzi pojawiające się na ekranie. Metroid Dread stawia na dokładną analizę mapy oraz eksplorację na własną rękę. Jasne, gra nieustannie podpowiada, co trzeba zrobić i na którym etapie, lecz są to podpowiedzi dosyć subtelne. Nie raz i nie dwa spędzałem sekundy na analizie mapy, lecz zawsze sprawiało mi to przyjemność. Szukałem tuneli prowadzących do celu albo zastanawiałem się jak obejść EMMI - to także istotny element rozgrywki, wyróżniający Metroid Dread na tle innych gier.