Konsole Xbox dostaną dopalacz. Xbox Series włączy się znacznie szybciej, nowe czasy imponują

Na co dzień korzystam z Xboksa Series X i działa mi na nerwy, że zaraz po uruchomieniu konsoli muszę czekać kolejne sekundy, aż ta połączy się z Internetem oraz aktywuje sieciowe usługi zintegrowane z menu głównym. Niezależnie, czy wybiorę połączenie kablowe lub bezprzewodowe, mój XSX zawsze potrzebuje dodatkowych 8 - 10 sekund, by zaoferować pełnię systemowych możliwości. Niby niewiele, ale PlayStation 5 potrafi znacznie szybciej zaoferować dostęp do usług sieciowych.