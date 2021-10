Microsoft w końcu naprawia problem ze słuchawkami do Xbox

Zresztą, wystarczy spojrzeć jak działa to w smartfonach. Gdy podłączamy słuchawki do telefonu, Spotify, Netflix czy Apple Music nie wybrzmiewa z głośników. To logiczne. Sensowne. Oczekiwane. Jednak architekci Xboksa dekadami szli pod prąd, forsując własną wizję. Zgodnie z nią, audio na Xboksie nie ogranicza się wyłącznie do słuchawek, gdy podłączamy je do konsoli. Zamiast tego dźwięk wybrzmiewa ze wszystkich możliwych źródeł jednocześnie. Ugh.