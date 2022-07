Surface Duo to urządzenie poniekąd bardzo dobrze wykonane. Sam go używam do dziś i uważam, że lepszego cyfrowego notatnika nie stworzono nigdy. Cudowny i pomysłowy sprzęt ma dwie wady, które uniemożliwiają mu szeroki sukces. Pierwsza to kiepski aparat. Druga to absurdalnie wysoka cena - Surface Duo 2 to wydatek około 7500 zł.