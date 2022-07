Ciekawe jest też co zrobi Qualcomm. Na dziś firma jest niemal nieistotna na rynku PC, jej układy są mało wydajne (co było do przewidzenia) i wykazują rozczarowującą sprawność energetyczną (co jest pewną niespodzianką), będąc przy tym dość drogie. Qualcomm przejął jednak w ubiegłym roku firmę Nuvia, wraz z jej bardzo obiecującą własnością intelektualną. Niewykluczone, że zupełnie nowa rodzina układów zmieni zasady gry - zwłaszcza że w Nuvii pracują byli inżynierowie Apple Silicon.