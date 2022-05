AMD pręży muskuły. Ryzen 7000 i gniazda AM5 już oficjalnie

Płyty główne zgodne z AM5 mają zapewnić 24 kanały PCIe 5.0 do podłączania podzespołów (dyski, układy graficzne), do 14 portów USB SuperSpeed (do 20 Gbps USB-A, USB-C) oraz do 4 portów do transmisji wideo (HDMI 2.1 i DisplayPort 2). Do tego dochodzi możliwość obsługi sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6E (z obsługą DBS i Bluetooth LE 5.2).