Układy Epyc w dość szybkim czasie zdobyły uznanie największych dostawców usług w oparciu o chmurę publiczną. Relatywnie szybko wyszły z fazy rynkowej nowinki. Dziś chipy AMD znajdują się w sercach centrów danych największych firm z branży. Amazon Web Services? Oczywiście, że tak. Microsoft Azure? Również. Google Cloud? No jasne. IBM Cloud? Nie mogło być inaczej. Dużo ciekawsze są jednak historie wdrożenia u mniejszych klientów. Amazon, Microsoft i reszta są zbyt wielcy, by ignorować jakikolwiek sprawny produkt na rynku. Co innego nieco mniejsze firmy, dla których sprawna infrastruktura IT to kluczowy fundament decydujący o sukcesie.