AMD obiecuje złote góry. Sprawdzam, czy procesor AMD Ryzen 7 6800U równie dobrze spisze się w praktyce

No to mówię: sprawdzam, bo te wszystkie przechwałki brzmią trochę za dobrze. Zaznaczam, że nie jest to ani pełnoprawny test procesora, ani tym bardziej pełna recenzja laptopa; używam go od mniej niż doby, więc na pełną recenzję przyjdzie jeszcze pora. W tym ograniczonym czasie wykonałem jednak kilka testów, by na szybko zweryfikować, w jakim stopniu tezy AMD znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.