Biorąc pod uwagę fakt, że znamy już bardzo dobrze architekturę RDNA 2 z innych produktów Apple, a także sam układ był już oferowany producentom komputerów a także to, że bazuje on na mobilnym (sic!) Radeonie 680M, dość łatwo ocenić przybliżoną realną wydajność nowego Radeona. To około 3,5 TFLOPS wyskalowanych na RDNA 2 z pamięcią o przepustowości 112 GB/s. Dodatkowo, umieszczając ją w starszym komputerze (czyli pomysł na tanią kartę na lekki lifting stareńkiego PC) może nie do końca się udać: na szynie PCIe 3.0 osiągi będą istotnie słabsze od tych na szynie PCIe 4.0. Czyli że co?