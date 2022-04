Obiektywnie rzecz ujmując, Radeon RX 6500 XT nie jest najlepszą kartą. Jest wręcz regresem względem poprzednika, czyli modelu RX 5500 XT, któremu ustępuje zarówno pod względem ilości pamięci, jak i przepustowości szyny. Co więcej, ten układ spodoba się wyłącznie graczom, a nie osobom poszukującym GPU do pracy, gdyż AMD wykastrowało taniego Radeona z koderów wideo. Nawet dla graczy może być to przeszkodą, bo komputer wyposażony w takie GPU nie bardzo nada się do strumieniowania rozgrywki na Twitchu.