Za dobrą kartę graficzną do komputera do gier należy już uznać GeForce RTX 3060, której to najtańsze modele ostatnio można kupić za nieco ponad 2000 zł (np. 2100-2200 zł). To wciąż nie będzie tytan wydajności, ale na tle choćby RTX 3050, będzie się charakteryzować przyzwoitą wydajnością w ray-tracingu oraz możliwością gry w rozdzielczości 2560 x 1400. W przypadku najbardziej wymagających gier należy się liczyć z koniecznością obniżenia detali grafiki, ale modele RTX oferują również wsparcie w postaci technologii przyśpieszającej gry, a konkretnie DLSS.