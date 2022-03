Premiera GeForce’a RTX 3090 Ti odbywa się w atmosferze pewnego rozgoryczenia. Zazwyczaj wszyscy by się cieszyli z nowego graficznego monstrum na rynku, nawet jeśli dla większości stanowiłoby ono co najwyżej jakieś kuriozum, będące poza zasięgiem finansowym. W tych dziwnych czasach niedoboru układów scalonych, kiedy statystycznego konsumenta nie stać nawet na przeciętną kartę graficzną, GeForce RTX 3090 Ti witany jest dość chłodno. Niektórzy wręcz uważają, że to najmniej potrzebna premiera roku. Trudno się nie dziwić takiej postawie.