Zakładając, że nie dojdzie do jakiejś nieplanowanej obsuwy, premiera nowej karty graficznej miałaby nastąpić już we wrześniu. A to nakazuje zadać pytanie - po co w zasadzie powstała RTX 3090 Ti, skoro za kilka miesięcy jej miejsce w portfolio zajmie zupełnie nowy, nieporównywalnie bardziej wydajny model? Dlaczego Nvidia nie mogła poczekać tych kilku miesięcy i zatrzymać w portfolio RTX-a 3090? O ile nie chodzi o jakieś względy produkcyjno-logistyczne (np. brak podzespołów), to jest to krok trudny do zrozumienia.