3DMark od niemal samego początku swojego istnienia niósł za sobą dwie wartości. Po pierwsze, to dobrze napisany zestaw benchmarków, za sprawą którego można w sposób obiektywny porównać wydajność PC do gier, w szczególności kart graficznych. Po drugie, każdy test to też swoista uczta dla oczu. 3DMark nie polega tylko na zrzuceniu skomplikowanych obliczeń do procesora graficznego - zamiast tego benchmark polega na wyświetlaniu przepięknych, renderowanych na żywo dem. Niejednokrotnie o dużej wartości artystycznej.