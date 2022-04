AMD chce wykurzyć Intela z komputerów firmowych. Układy Ryzen Pro 6000 to jego nowa broń

AMD twierdzi też, że jego układy zapewniają do 2,6 wyższej sprawności energetycznej w porównaniu z Core i9-12900HK, 50-procentowe niższe zużycie energii względem układów Ryzen Pro z 2018 r. AMD twierdzi, że Ryzen Pro 6000 zapewnią do 67-proc. wyższej sprawności przy o 39 proc. wyższej wydajności w skrajnych przypadkach, porównując je z bezpośrednimi konkurentami od Intela. Ten sam laptop wyposażony w jeden z układów Ryzen Pro 6000 i w Core i7-1260P zapewnił o 45 proc. dłuższy udział w wideokonferencji z układem AMD, zanim trzeba go było podłączyć do ładowarki.