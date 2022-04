Korzystasz z Microsoft Office 2013? Masz rok na kupno nowego pakietu biurowego

Microsoft Office jako dominujący na rynku pakiet biurowy jest jednak jednym z ulubionych celów cyberprzestępców. Mimo że pakiet ma już niemal dekadę na karku, zdeterminowani hakerzy nadal szukają w nim usterek w zabezpieczeniach - i czasem im się to udaje. Użytkowanie Office’a 2013 po wygaśnięciu opieki serwisowej istotnie zwiększa prawdopodobieństwo infekcji złośliwym oprogramowaniem, chociażby przez spreparowany odpowiednio dokument. Może to doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do paraliżu firmowej sieci komputerowej, generując realne straty dla przedsiębiorstwa w którym Office 2013 jest użytkowany.