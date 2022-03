Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM i większość pozostałych dostawców usług chmury publicznej nie chcą już mieć nic wspólnego z Rosją. Wolą nie zarabiać na tym rynku niż wspierać krwiożerczy reżim Putina. To w konsekwencji rodzi niemały problem: brak dostępu do chmur lub możliwości rozszerzenia ich konsumpcji sprawia, że usługi konsumenckie lub, co gorsza, usługi informatyczne administracji publicznej wkrótce przestaną działać.