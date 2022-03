Leroy Merlin zamienił się w Leroy Kremlin. Firma odcięła Ukraińców od sieci firmowej

Leroy Merlin podjął niedawno dość kontrowersyjną decyzję, jaką jest chęć pozostania i dalszego operowania na rosyjskim rynku. Co więcej, sieć nie tylko nie przyłączy się do bojkotu imperium zła i nadal będzie płacić tam podatki, to na dodatek ogłosiła chęć zagospodarowania tego rynku. Zapowiedziała wprost, że zwiększy dostawy do Rosji, by zagospodarować rynek po swojej konkurencji, która solidarnie wywiera presję by powstrzymać ukraińską i światową wojnę.