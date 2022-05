Rozwiązaniem zagadki jest ogromne zapotrzebowanie na moc układów Alder Lake-P. Wygląda na to, że architektura big.bigger, za sprawą której nowe układy miały być zarówno szybsze, jak i sprawniejsze, zapewniła tylko pierwszą z tych korzyści. Zapotrzebowanie na energię jest tak duże, że oprogramowanie układowe komputerów z tymi procesorami redukuje moc, by nie doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia komputera. Dlatego Core i7 o maksymalnej wydajności przekraczającej tą możliwą w Core i5 w praktyce w Alder Lake-P jest wolniejszy. Bo musi operować w niższym stanie energetycznym niż maksymalny teoretycznie możliwy.