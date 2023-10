Komputer typu barebone. Co to jest i dla kogo?

Możliwość samodzielnego wyboru nawet pamięci RAM, czy dysku (bo niektóre komputery barebone umożliwiają wyłącznie takie modyfikacje) pozwala na lepsze skonfigurowanie komputera do naszych potrzeb i może przynieść sporo satysfakcji – może nie jest to zbudowanie komputera od początku do końca, ale otrzymujemy mini PC, do którego sami dobraliśmy i zainstalowaliśmy odpowiednie podzespoły.