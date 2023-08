Karta graficzna do laptopa - ranking 2023. Jaką wybrać?

Jaka dobra karta graficzna do laptopa? Zanim wybierzemy laptopa z satysfakcjonującą nas kartą graficzną, wypada zadać sobie pytanie, do czego będziemy go wykorzystywać. Jeśli do podstawowych zadań (ewentualnie mniej wymagających gier), to w zupełności wystarczy nam nowoczesna zintegrowana grafika w wydajniejszej wersji. Jeśli zamierzamy grać w wymagające gry, to musimy wybrać laptopa z dedykowaną (zewnętrzną - czyli nie zintegrowaną z CPU) kartą graficzną - im głębiej sięgniemy do kieszeni, tym uzyskamy lepszy efekt. Oto nasz ranking mobilnych kart graficznych.