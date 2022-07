Świetny GPS i akumulator, ale kilka rzeczy można poprawić. Amazfit T-Rex 2 - recenzja

Że Amazfit T-Rex 2 to spory zegarek, z kopertą o wymiarach 47,7x47,7 mm i grubością 13,5 mm. Co zaskakujące, nie jest przy tym porażająco ciężki, bo masa wynosi 66 g, co można zapewne wytłumaczyć tym, że w większości wykonano go z tworzywa sztucznego. Nie jest ono jakoś przesadnio premium w odbiorze, ale za to - przynajmniej według deklaracji producenta - powinno wytrzymać naprawdę sporo. Sam po kilku tygodniach testów nie jestem w stanie doszukać się na zegarku jakichkolwiek śladów użytkowania, więc faktycznie może być dobrze.