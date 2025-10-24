REKLAMA
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je

Microsoft właśnie dał Copilotowi całkiem uroczą twarz. Mico to bezpośredni spadkobierca Pana Spinacza i próba uczynienia AI bardziej przyjaznej użytkownikowi.

Malwina Kuśmierek
Microsoft Mico to nowa twarz Copilota i następca Pana Spinacza
"Pan Spinacz" - animowany spinacz biurowy znany starszym użytkownikom pakietu Microsoft Office - przez lata symbolizował zarówno uroki, jak i porażki cyfrowych asystentów. Jego przerywane sugestie, uniesione brwi i nieustanna gotowość do pomocy zapisały się w pamięci milionów, choć nie zawsze w pozytywnym świetle. Pan Spinacz zniknął z ekranów w 2007 roku wraz z premierą Office 2007, ale jego duch raz po raz powracał w różnych mniej lub bardziej udanych próbach - od Cortany po Teams. Wreszcie, po latach, Pan Spinacz doczekał się następcy na miarę XXI wieku.

Zamiast spinacza - animowana kulka z osobowością. Mico to pierwszy tak ekspresywny asystent Microsoftu

Microsoft oficjalnie zaprezentował Mico - nową, animowaną twarz sztucznej inteligencji Copilot. To wizualna, interaktywna postać zaprojektowana z myślą o obsłudze trybu głosowego w systemie Windows oraz przeglądarce Edge. Mico (nazwa będąca skrótem od "Microsoft Copilot") to urocza, ekspresyjna kulka, która reaguje na ton i treść głosu użytkownika w czasie rzeczywistym, zmieniając wyraz "twarzy" czy kolor, a nawet… pokazując emocje.

- "Clippy chodził, żebyśmy mogli biegać" - żartuje Jacob Andreou, wiceprezes ds. produktu i wzrostu w Microsoft AI, tłumacząc, że Mico powstał z myślą o bardziej ludzkim, ciepłym i zindywidualizowanym kontakcie z AI. Mico nie tylko słucha i odpowiada, ale też zapamiętuje informacje, uczy się stylu rozmowy i potrafi nawiązać więź - przynajmniej na tyle, na ile pozwala algorytm.

Co ważne, Mico nie ogranicza się do bycia gadżetem. W trybie "Learn Live" zamienia się w "Sokratycznego nauczyciela", który nie podaje gotowych odpowiedzi, ale prowadzi użytkownika przez koncepcje, wizje i pomysły - co według twórców ma czynić z Mico idealne narzędzie do nauki języków czy przygotowań do egzaminów. Tryb Learn Live jest dostępny jest na razie tylko w USA, podobnie jak sam Mico, który uruchamia się domyślnie w trybie głosowym Copilota, choć można go wyłączyć.

Microsoft Mico w trybie Learn Live

Mico to także krok w stronę uczłowieczania AI. Microsoft od dłuższego czasu deklaruje, że Copilot ma być "towarzyszem" - nie tylko bezosobowym narzędziem. Szef Microsoft AI, Mustafa Suleyman, podkreśla, że nowa filozofia firmy opiera się na tworzeniu technologii, która wspiera człowieka, zamiast rywalizować z jego osądem.

Choć Mico znacznie przewyższa Clippy'ego czy Cortanę pod względem możliwości, Microsoft wciąż mierzy się z tym samym wyzwaniem: przekonać ludzi, że rozmowa z komputerem może być naturalna. Pomóc ma w tym nie tylko animowana forma, ale też odpowiednie poczucie humoru. Bo w kodzie Mico znajdziemy easter egg: wystarczy kilkukrotnie go stuknąć, by... na moment przeobraził się w klasycznego Pana Spinacza.

Na razie Mico dostępny jest w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Polska premiera pozostaje kwestią czasu.

O ile można się spierać na ile Mico będzie użyteczny, o tyle już mogę z całym przekonaniem przyznać Microsoftowi, że wizualnie animowana twarz Copilota po prostu im się udała. Żółta kulka jest po prostu urocza i chętnie zobaczyłabym Mico także poza ekranem, w formie choćby małej figurki na biurko.

24.10.2025 08:29
Tagi: Copilotinteligentny asystentMicrosoftSztuczna inteligencja (AI)
