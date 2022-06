Amazfit T-Rex 2 może i ma dinozaura w nazwie, ale to nowoczesny smartwatch dla sportowców

W korpusie Amazfit T-Rex 2 znalazło się miejsce na 4 fizyczne przyciski guziki oraz akumulator 500 mAh, który zapewnia do 24 dni pracy przy "standardowym użytkowaniu". Przy oszczędnym korzystaniu z akumulatora powinien on wytrzymać nawet do 45 dni, a przy intensywnym - do 10 dni. Włączenie trybu ultraniska temperatura skraca go do 9 dni. Czas również spada, gdy włączymy GPS: