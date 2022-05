Xiaomi Mi Band 7 już na moim nadgarstku. Pierwsze wrażenia

Zazwyczaj nowe opaski Xiaomi mają delikatnie powiększony rozmiar względem poprzedników i nie inaczej jest w tym przypadku. Pastylka zawierająca elektronikę jest o ok. 1 mm szersza. Jest to zmiana, która rzuca się w oczy, ponieważ poprawia nieco czytelność, ale jednocześnie nie wpływa na komfort używania. Tym bardziej że pastylka jest o ok. milimetr smuklejsza i do tego o ok. 1 mm krótsza niż w poprzedniku. Nowa bryła jest więc mniej wydłużona, a ja tę zmianę oceniam pozytywnie. Nie jest to rewolucja, ale malutki kroczek w dobrą stronę. Masa wzrosła z 12,8 g na 13,5 g, ale to tak mała różnica, że nie sposób ją odczuć.