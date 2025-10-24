REKLAMA
To był wstyd, że LOT tam nie latał. W końcu mamy połączenia

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły nowe bezpośrednie połączenia. Dziwne, że wcześniej takich nie oferowano – to bardzo popularne kierunki wakacyjne wśród Polaków, z najszybciej rozwijającego się lotniska w naszym kraju.

Albert Żurek
LOT połączenie Kraków Madryt Barcelona Rzym
Mowa o trzech miastach Włoch i Hiszpanii: Rzymu, Madrytu oraz Barcelony, do których będzie łatwiej dostać się z Krakowa. To przecież drugi co do wielkości port lotniczy w Polsce, który w 2024 r. obsłużył ponad 11 mln pasażerów.

LOT uruchamia trzy bezpośrednie połączenia z Krakowa. Wreszcie

Polskie Linie Lotnicze LOT wystartują z nowymi trasami do Rzymu, Madrytu i Barcelony w następnym roku, od 30 marca 2026 r., z lotniska Kraków-Balice. Wcześniej tego typu wycieczki realizowane przez polskiego przewoźnika wiązały się z przesiadką, co znacząco przedłużało czas podróży. 

Prawdę mówiąc, mało kto decydował się na taką opcję, ponieważ inni przewoźnicy oferowali bezpośrednie loty. Z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu mogliśmy się bez problemu dostać się tanimi liniami lotniczymi: głównie Ryanair oraz WizzAir. Linie ekonomiczne organizują połączenia bez potrzeby przesiadki za granicą lub w stolicy. Do tego znacznie taniej, niż gdybyśmy wybierali dwa loty polskimi liniami.

W porównaniu do przewoźników budżetowych, LOT realizuje loty na znacznie wyższym poziomie, natomiast sam czas podróży bezpośredniej będzie znacznie krótszy. Do Rzymu z Krakowa polecimy ok. 2 godz., a do Barcelony i Madrytu ok. 3 godz.

Od 31 marca 2026 r. klienci nie będą musieli wybierać między komfortem, a czasem - LOT zapewni obie te kwestie. Jak będzie wyglądała częstotliwość poszczególnych połączeń?

  • Kraków - Rzym: pięć rejsów w sezonie letnim oraz cztery rejsy w sezonie zimowym tygodniowo. Latem połączenie w stronę Rzymu (LO2141) będą odbywać się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o godz. 9:45. Z Rzymu do Krakowa (LO2142) w te same dni o godz. 12:45. W zimę z wyłączeniem wtorków;
  • Kraków - Barcelona: cztery w sezonie letnim i zimowym tygodniowo.  Połączenia do Barcelony (LO2163) będą odbywać się w poniedziałki, środy (godz. 7:00) piątki i soboty (godz. 16:45). Loty powrotne (LO2164) w te same dni - poniedziałki i środy o godz. 16:45, piątki oraz soboty o 20:35;
  • Kraków - Madryt: sześć połączeń tygodniowo przez cały rok - z wyjątkiem soboty. Loty do Madrytu (LO2161) w poniedziałki i środy o 15:10, wtorki, czwartki, niedziele o 16:10 oraz w piątki o 7:25. Natomiast powrotne rejsy (LO2162) w poniedziałki i środy o 19:35, wtorki, czwartki, niedziele o 20:35 oraz w piątki o 11:50.

Wszystkie nowe połączenia mają być realizowane samolotami typu Boeing 737 MAX 8. Inauguracyjne rejsy wszystkich nowych tras zaplanowano na 30 marca 2026 r. Linie lotnicze LOT chwalą się, że trzy kolejne miejsca docelowe są wynikiem ulepszeń floty.

Kraków-Balice to dziś jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał całego regionu. Cieszymy się, że jako narodowy przewoźnik możemy odpowiedzieć na te potrzeby, oferując mieszkańcom Małopolski aż trzy nowe kierunki do najbardziej atrakcyjnych miast w Europie. Serdecznie zapraszamy na nasze gościnne pokłady w rejsach do Rzymu, Barcelony i Madrytu – teraz także z Krakowa. - Michał Fijoł, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT

Bilety na nowe połączenia dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży: w tym na stronie internetowej lot.com, LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Obrazek główny: Tomasz Warszewski / Shutterstock.com

24.10.2025 16:35
