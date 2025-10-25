Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie

Ładowanie...

To właśnie te imponujące konstrukcje stały się jednym z najgłośniej komentowanych punktów na mapie Audio Video Show 2025, prezentowane w sali Paryż C na PGE Narodowym. I choć dla przeciętnego Kowalskiego kwota wystarczająca na zakup kilku luksusowych samochodów może wydawać się abstrakcją to dla audiofilów Kroma Maribel to coś znacznie więcej niż tylko głośniki - to manifest technologicznej bezkompromisowości i rzemieślniczej precyzji rodem z Andaluzji.

Światowa premiera w sercu Warszawy

Audio Video Show 2025 było dla Kroma Maribel sceną debiutu światowego - po raz pierwszy te sztandarowe głośniki zaprezentowano publiczności właśnie w Warszawie. To prestiżowe wyróżnienie dla polskiego wydarzenia, które plasuje się jako drugie największe targi sprzętu audio-video w Europie. Decyzja hiszpańskiej firmy o przeprowadzeniu premiery akurat w stolicy Polski świadczy o pozycji, jaką Audio Video Show zajmuje w kalendarzu branżowych imprez.

Kroma Maribel

Kroma Atelier, bo taką nazwę nosi firma od czasu rebrandingu w 2016 r., ma swoją siedzibę w Granadzie. Za projektem stoi Javier Millán - inżynier samouk i wizjoner audio, który wraz z synem tworzy głośniki łączące nowoczesne technologie z rzemieślniczą tradycją. Każdy model nosi imię operowych lub teatralnych bohaterek - Maribel to nie wyjątek, choć w tym przypadku nazwa ma głębsze, osobiste znaczenie. To hołd dla osoby, która odeszła, ale wciąż inspiruje twórców marki.

Technologia na miarę mitu

Czym właściwie są Kroma Maribel? To monumentalne, czterodrożne kolumny podłogowe, które mierzą ponad 200 cm wysokości i ważą 123 kg każda. Ich obudowa wykonana jest z Krionu - nietypowego materiału, który częściej spotkamy w luksusowych łazienkach niż w salonach audiofili.

Krion to kompozyt składający się w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (trójwodorek aluminium – ATH) oraz niewielkiego procentu wysokoodpornych żywic. Materiał ten, opracowany przez hiszpańską firmę Porcelanosa Group, charakteryzuje się kilkoma unikalnymi właściwościami: jest nieprzewodzący, niemagnetyczny i - co najważniejsze - ma bardzo niski rezonans. W kontekście audio oznacza to, że obudowa nie dodaje własnych barw do dźwięku, pozostając akustycznie neutralna i pozwalając przetwornikom pracować bez zakłóceń.

Kroma Maribel

W całej konstrukcji Maribel nie znajdziemy ani jednej metalowej śruby. To nie fanaberia projektantów, ale konsekwentna filozofia brzmienia - metal mógłby wprowadzać niepożądane koloracje dźwiękowe. Zamiast tego stosowane są termoplastyczne elementy mocujące, a części drewniane - w tym bass-reflexy wykonane ręcznie przez lutników gitar hiszpańskich - są precyzyjnie umieszczone w miejscach o krytycznym wpływie na brzmienie.

Przetworniki godne Olimpu

Układ przetworników w Kroma Maribel to prawdziwa uczta dla miłośników detali technicznych. Każda kolumna wyposażona jest w:

Dwa przetworniki AMT (Air Motion Transformer) - technologia opracowana przez Oskara Heila, działająca na zasadzie harmonijki. Składana membrana z PET porusza powietrze w sposób zupełnie odmienny od tradycyjnych kopułek czy stożków. Dzięki konstrukcji podobnej do miecha akordeonu powierzchnia efektywna jest wielokrotnie większa niż wymiary fizyczne przetwornika, a powietrze opuszcza membranę z prędkością pięciokrotnie wyższą niż prędkość samej membrany.

3-calową kopułkę średniotonową. Średnica trzech cali (około 75 mm) to rozmiar pozwalający na pokrycie szerokiego zakresu średnich tonów przy zachowaniu dobrej charakterystyki kierunkowej.

Dwie 8-calowe jednostki mid-woofer - głośniki średnio-niskotonowe z aluminiowymi membranami.

Dwa 15-calowe woofery z papierowymi membranami - prawdziwi giganci odpowiedzialni za fundament dźwiękowy. Papier jako materiał membrany to wybór nieprzypadkowy - mimo dostępności egzotycznych materiałów (kevlar, węgiel, beryl) dobrze zaprojektowane membrany papierowe wciąż należą do najlepszych rozwiązań dla niskich częstotliwości. Ich naturalna zdolność do tłumienia rezonansów oraz sprawdzona przez dekady formuła sprawiają, że papier pozostaje królem basów.

Całość działa w zakresie częstotliwości 20 Hz - 27 kHz, z efektywnością 93 dB i impedancją 8 Ω. To oznacza, że Maribel można napędzać szeroką gamą wzmacniaczy - producent rekomenduje moc od 20 do nawet 1000 watów. Skrajnie niskie zniekształcenia przy referencyjnej dynamice to efekt nie tylko wysokiej jakości przetworników, ale też precyzyjnie zaprojektowanych zwrotnic korzystających z komponentów premium, takich jak Duelund i Mundorf.

Punkt obowiązkowy na mapie wystawy

Kroma Maribel

Organizatorzy Audio Video Show nie mieli wątpliwości - system z głośnikami Kroma Maribel został określony jako punkt obowiązkowy na mapie wystawy. I rzeczywiście, dla wielu odwiedzających możliwość doświadczenia brzmienia urządzeń o łącznej wartości porównywalnej z ceną luksusowego apartamentu była jedną z głównych atrakcji wydarzenia.

Audio Video Show ma w tym roku szczególny powód do dumy - 27. edycja pobija rekordy, zajmując 190 sal prezentacyjnych z ponad 200 wystawcami prezentującymi łącznie 700 marek. To wydarzenie, które plasuje się jako trzecie największe tego typu na świecie, a w Europie ustępuje jedynie paryskiej imprezie.

Czy warto? Pytanie za milion... złotych

Dla większości czytelników pytanie o sens wydania 1,8 miliona złotych na głośniki będzie retoryczne. Ale dla pewnego, bardzo specyficznego grona audiofilów, Kroma Maribel reprezentuje właśnie to, czego szukają: absolutną bezkompromisowość w dążeniu do perfekcji brzmieniowej.

Audio Video Show 2025 to nie tylko prezentacja najdroższego sprzętu świata. To także strefa winyli z dziesiątkami tysięcy tytułów, strefa słuchawek pozwalająca przetestować setki modeli, seminaria i warsztaty prowadzone przez ekspertów, a także spotkania z artystami, w tym z Andrzejem Smolikiem - ambasadorem tegorocznej edycji.

Dla Spider's Web, jako patrona medialnego wydarzenia, obecność takich perełek jak Kroma Maribel to doskonała okazja do pokazania Czytelnikom, jak szeroki jest świat audiofilii - od przystępnych rozwiązań dla początkujących, przez rozwiązania klasy średniej, aż po absolutny high-end, gdzie granicą jest wyłącznie wyobraźnia (i portfel) projektantów.

Warto też pamiętać, że Audio Video Show to jedna z niewielu okazji w roku, by posłuchać takiego sprzętu osobiście, bez presji sprzedażowej, w warunkach zbliżonych do salonowych. Gdzie indziej mielibyście okazję usiąść przed systemem wartym kilka milionów złotych i po prostu... posłuchać swojej ulubionej płyty?

Kroma to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

