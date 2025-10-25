Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1

Ładowanie...

Cztery miliony złotych za parę kolumn to kwota, która sprawia, że nawet najbardziej nakręceni audiofle unoszą brwi. Ale gdy spojrzy się na to, co kryje się za tą astronomiczną ceną to okazuje się, że nie chodzi tu o zwykłe głośniki. To projekt, który łączy prawie 60-letnie doświadczenie w projektowaniu legendarnych monitorów BBC z technologią produkcji stosowaną w bolidach Formuły 1. I nie jest to marketingowy chwyt - to dosłownie ta sama technologia. Możecie się o tym przekonać sami, na Audio Video Show 2025.

Gdy audiofilia spotyka się z Motorsport Valley

Oneiros Audio

Historia Oneiros Audio to fascynujące połączenie dwóch światów. Za projektem stoją Jerry Bloomfield i Graeme Bridge - osoby dobrze znane w branży hi-end jako szefowie Falcon Acoustics z Oksfordu. Bloomfield od 2009 r. prowadzi tę legendarną firmę, która specjalizuje się w odtwarzaniu klasycznych projektów BBC, w tym ikonicznego monitora LS3/5A. Bridge natomiast to projektant, który współpracował między innymi z ProAc, więc ma na koncie nie lada doświadczenie w tworzeniu brzmienia najwyższej klasy.

Tym niemniej Oneiros to coś zupełnie innego niż wszystko, co robili wcześniej. To projekt, w którym postanowili zerwać z ograniczeniami klasycznych, pudełkowych konstrukcji i stworzyć coś naprawdę przełomowego. A że siedzibę Falcon Acoustics mają w samym sercu Motorsport Valley - obszaru w Wielkiej Brytanii, gdzie koncentrują się zespoły Formuły 1 i firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami motoryzacyjnymi - pomysł był genialnie prosty: wykorzystać technologie z najszybszych samochodów świata do budowy najlepszych głośników.

Oneiros Audio

Nie chodziło tu o powierzchowną inspirację. Bloomfield i Bridge nawiązali współpracę z tymi samymi firmami, które produkują części do bolidów F1. To one odpowiadały za wykonanie obudów Oneiros, używając identycznych procesów produkcyjnych jak przy komponentach wyścigowych samochodów.

Generatywna sztuczna inteligencja projektuje kształt przyszłości

Zanim jednak doszło do produkcji trzeba było stworzyć projekt. I tu zaczyna się naprawdę ciekawa część historii. Zamiast tradycyjnych szkiców i iteracji zespół Oneiros wykorzystał generatywne projektowanie oparte na sztucznej inteligencji. Wprowadzili do systemu zapytanie w języku naturalnym, a AI wygenerowała wiele koncepcji wizualnych na podstawie jednego promptu.

Oneiros Audio

Po analizie wybrano trzy projekty do dalszych prac, a ostatecznie zdecydowano się na jeden - ten z organicznym kształtem, który najlepiej łączył estetykę z potencjałem akustycznym. Taki kształt byłby praktycznie niemożliwy do wykonania z drewna przy użyciu tradycyjnych metod. Ale w kompozycie węglowym, z wykorzystaniem systemów CAD stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym? Jak najbardziej realny.

Zespół spędził ponad 80 godzin na pracach projektowych w CAD, a następnie ponad 100 godzin na analizie metodą elementów skończonych (FEA), którą przeprowadziła firma pierwszej kategorii specjalizująca się w analizach dla Formuły 1. Te badania pozwoliły określić rezonanse obudowy i właściwości akustyczne, a przede wszystkim potwierdziły, że kształt i konstrukcja będą działać.

Monocoque jak w bolidzie F1

Oneiros Audio

Obudowy głośników Oneiros wykonane są w technologii monocoque z kompozytu węglowego typu sandwich - dokładnie tak samo, jak nadwozia samochodów Formuły 1. To nie jest zwykłe włókno węglowe naklejone na powierzchnię dla efektu wizualnego. To konstrukcja warstwowa z preimpregnowanego włókna węglowego (pre-preg) i autorskich materiałów rdzeniowych o różnych gęstościach i grubościach.

Proces produkcji angażuje te same firmy, które normalnie produkują części do bolidów F1. Wykorzystują systemy układania quasi-izotropowego, co oznacza, że włókna węglowe są ułożone w taki sposób, aby zapewnić równomierną wytrzymałość we wszystkich kierunkach. Rezultat? Niezwykle sztywna konstrukcja monocoque, która nie wymaga dodatkowego wzmocnienia i potrzebuje jedynie minimalnego tłumienia oraz pianki do radzenia sobie z falami odbitymi.

Przetworniki godne bolidowej obudowy

Obudowa to jedno, ale prawdziwe serce głośnika to przetworniki. I tu Oneiros również nie poszedł na żadne kompromisy. Mamy tu trójdrożną konstrukcję z naprawdę egzotycznymi rozwiązaniami.

Sekcję basową obsługują dwa 10-calowe głośniki niskotonowe zaprojektowane specjalnie dla Oneiros. Ich membrany to wielowarstwowy, odwrócony paraboliczny kompozyt Twaron, czyli włókno aramidowe o wyjątkowej wytrzymałości z dodatkiem grafenu nadającemu membranom dodatkową sztywność przy zachowaniu małej masy. Cewka głosowa ma średnicę 3 cale. Maksymalny skok membrany to 50 mm - to parametr, który w połączeniu z podwójnym zawieszeniem zapewnia imponującą kontrolę i stabilność w dolnym paśmie.

Średnie tony obsługuje para 3-calowych kopułek z kompozytu Dyneema-grafen. Dyneema to kolejne supernowoczesne włókno-polietylenowe, znane z niewiarygodnej wytrzymałości przy minimalnej wadze.

Oneiros Audio

Na szczycie pasma mamy 1-calową kopułkę diamentową CVD (Chemical Vapor Deposition). To przetwornik wykonany metodą osadzania z fazy gazowej - proces, w którym diament narasta warstwa po warstwie na krzemowej formie, która jest później wypłukiwana w kąpieli kwasowej. Rezultat? Membrana, która jest w 100 proc. diamentem. Taka konstrukcja zapewnia niemal idealną odpowiedź impulsową i sięganie aż do 35 kHz.

Ścieżka sygnału w Oneiros wykorzystuje wyłącznie komponenty hi-endowe od niemieckiej firmy Mundorf legendy wśród producentów podzespołów do zwrotnic. Kondensatory to Mundorf MCap SUPREME EVO SilverGold.Oil dla sekcji średnio- i wysokotonowej oraz Mundorf MCap EVO SilverGold.Oil dla basów. Cewki to Mundorf MCoil CF wykonane z miedzianych folii o grubości 70 mikrometrów, a rezystory to Mundorf MResist ultra HS o mocy 30W.

Oneiros Audio

Nawet okablowanie wewnętrzne nie zostało pozostawione przypadkowi - to kabel referencyjny wykonany z 651 żył miedzi beztlenowej o średnicy 0,07 mm każda, w izolacji TPE wolnej od chloru.

Dlaczego warto zobaczyć (i usłyszeć) to na żywo

Audio Video Show 2025 to drugie największe wydarzenie tego typu na świecie - zajmuje aż 190 sal demonstracyjnych w trzech lokalizacjach: PGE Narodowym, hotelu Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip. To nie są hałaśliwe hale targowe - to loże VIP i luksusowe apartamenty hotelowe, gdzie można naprawdę usłyszeć różnice między sprzętem.

Dla entuzjastów elektroniki użytkowej to wyjątkowa okazja, żeby na własne uszy przekonać się jak brzmią kolumny za cztery miliony złotych. Nie w sterylnym salonie, gdzie sprzedawca dyskretnie patrzy na zegarek, ale w warunkach zbliżonych do domowych, bez presji i zobowiązań.

Wystawa trwa do niedzieli 26 października. Godziny otwarcia to: piątek 12:00-20:00, sobota 10:00-20:00 i niedziela 10:00-17:00. Bilety kosztują 60 złotych za dzień lub 90 złotych za karnet trzydniowy, a młodzież do 16 lat ma wstęp wolny.

Falcon Acoustics to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 25.10.2025 14:00

Patronat medialny : Audio Video Show

